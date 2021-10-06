Bir günde iki açılış yapan Kılıçdaroğlu: Ayrım yapmadan her kesime hizmet yapmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun geçen Mersin programının sonunda Mezitli Belediyesi’ne ait kreş ve kültür merkezi açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, daha sonra annesini bir süre önce kaybeden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya taziye ziyaretinde bulunmak üzere Malatya’ya gitti.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun geçen Mersin programı kapsamında kreş ve kültür merkezi açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, daha sonra annesini kaybeden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

Nakliyeciler Sitesi'nde sektör sorunlarının ele alındığı toplantıda gördüğü ilgi karşısında moral bulan Kılıçdaroğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Ayhan Kızıltan ile makamında bir araya geldi.

BİR GÜNDE İKİ AÇILIŞ

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen, CHP parti meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı açılışta renkli görüntüler yaşandı.

İlk olarak Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevine giderek açılışını gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri çiçeklerle minik çocuklar karşıladı. Çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Gündüz Bakımevini gezerek Başkan Tarhan'dan bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, iş insanı ve partili Mustafa Baysan'a, Gündük Bakımevi Projesi'nin yapımını üstlenmesi nedeniyle kendisine plaket vererek teşekkür etti.

İLK ETKİNLİK FAZIL SAY KONSERİ

Arkasından yapımı tamamlanarak 27 Ekim 2021 tarihinde piyanist Fazıl Say'ın vereceği Cumhuriyet Konseri ile ilk etkinliğini gerçekleştirecek olan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezine giderek buranın açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nu Kültür Merkezinin önünde Mezitli kadın Üretici Pazarının kadınları karşıladı. Yoğun sevgi gösterilerinin arasında salona giren Kılıçdaroğlu'na Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı sanatçılarının müzik dinleti ve bale gösterisi sürprizi yapıldı. Daha sonra söz alan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geride kalan 7 yılda gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

“BAŞKANLARIMIZ EZBER BOZMAYA DEVAM EDİYOR”

Daha sonra konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Mersin'e böylesi değerli bir tesis kazandırmış olduğu için Başkan Tarhan'a teşekkür etti.

Seçer, “Türkiye'de CHP'li belediye başkanlarımız ezber bozmaya devam ediyor. Hükümetin bize karşı yönelttiği ‘Bunlar bu ülkeyi yönetemez' algısı da tuzla buz olmaya başladı. CHP'li Belediyeler olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde algıları yıkmaya devam ediyor. Bütün sorunların üstesinden geleceğiz ve halkımızın umudu olmaya devam edeceğiz. Mersin bilim, sanat uygarlık kenti diyoruz ama hepsinden önemli Atatürk'ün kenti. İşte bu açılan tesis bu gerçeği pekiştiren bir eserdir” dedi.

“BÜTÜN BAŞKANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Her vatandaşın yaşadığı kentte mutlu olmak istediğine vurgu yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında, şunları söyledi:

* Sanatçıları, eğlencesi, mimarisi, estetiği o kentin kimliğini oluşturur. Çocuklarımıza iyi eğitim vermeliyiz. Bu konuda belediye başkanlarımız elinden gelen tüm gayreti göstermektedir. Bizi iktidardan ayıran en önemli çizgi budur. Ayrım yapmadan kentin her kesimine hizmet yapmalıyız.

* Güven içerisinde çocuğunuzu bir yere bırakabiliyorsanız, o kentte huzurlusunuz demektir. İşte bunu sağlayan CHP'li belediye başkanlarımızdır. Ben hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Kültür Merkezi çıkışında partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre önce annesini kaybeden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya taziye ziyaretinde bulunmak üzere Malatya’ya geçti.

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