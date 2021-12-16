Bir hafta içinde 24 kişi sahte içki yüzünden öldü

Sahte içki kabusu sürüyor. Bir hafta içinde Türkiye'nin sekiz kentinde 24 kişi alkol zehirlenmesinden can verdi. Tedavi gören çok sayıda kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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10 Aralık’tan bugüne kadar İstanbul, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş ve Sivas’ta 24 kişi sahte içki yüzünden öldü.

Polis ekipleri yaşanan ölümler sonrası kaçak metil alkol üreten depolara ve sahte içki satan tekel bayilerine operasyon düzenledi.

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İstanbul: Esenyurt’ta sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 30 yaşındaki Rakhmonov’un sahte içkiyi aldığı adreslere yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Rakhmonov dışında Esenyurt’ta 3’ü yabancı uyruklu 6 kişinin daha sahte içkiden öldüğü açıklandı.

Mersin: Mut ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Ali Eser evinde ölü bulundu. Eser’le birlikte aynı sahte içkiden içen M.A. ve M.S.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gaziantep: Nizip ilçesinde 10 sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 3 kişi hayatını kaybetti. 7 kişinin tedavisi sürüyor.

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Erzincan: Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişiden Halil Başer (72) yaşamını yitirdi. İçtikleri sahte içki yüzünden alkol komasına giren A.G., Y.A. ve K.B.‘nin tedavileri sürüyor.

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İstanbul: Avcılar’da bir tekel bayisinden 80 TL’ye 50 cl’lik sahte içki alan İbrahim Kaşıkçı gece saatlerinde evinde fenalaştı. Kızının 112’yi aramasıyla hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Kaşıkçı hayatını kaybetti. Tekel bayisinde yapılan aramada 200 şişe sahte içki gele geçirildi, dükkanın sahibi suçunu itiraf ederek, sahte içkileri aldığı kişinin ismin verdi.

Yalova: Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen Ekrem T. (56) iş yerinde ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) ise evinde ölü bulundu. Yakınları, iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini söyledi.

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Antalya: Kepez ilçesinde oto tamirciliği yapan Abidin Uçurum iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş: İçki içtikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastanelere başvurdu. Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, zehirlenen kişilerin internet üzerinden etil alkol siparişi verdiklerini tespit ettiklerini söyledi.

İstanbul: Fatih’te arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi veren İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kemal Ahmedenov evinde ölü olarak bulundu. 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov’un ölüm nedeninin sahte içki olduğu ortaya çıktı.

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Sivas: Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Şakir Deliktaş (62), Bülent Ekici (62), M.K. ve Güler Kılıç hayatını kaybetti. 6 kişinin tedavisi sürerken; metil alkol kullanılarak sahte rakı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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