Bir kişinin hırsı uğruna ülkenin geleceği yok ediliyor

CHP’li Erdoğan Toprak sıcak gündemi değerlendirdi. Toprak, Merkez Bankası’nın Erdoğan yönetiminde kaosun ‘baş aktörü’ haline geldiğini belirterek başlıktaki tespiti yaptı. Yaşanan büyükelçilik kriziyle ilgili ise “Bunun faturası çok ağır olur” dedi.

Başak KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Merkez Bankası'nın (MB) Cu mhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde istikrarsızlık ve kaosun ‘baş aktörü' haline geldiğini belirterek, “Kendisini ekonomist ilan eden bir şahsın, kerameti kendinden menkul bir iktisat teorisini ispatlama inadı ve hırsı uğruna, ülkenin geleceği yok ediliyor” dedi. Toprak, aklı ve bilimi dışlayan iktidarın ülkeyi tek kişinin o günkü ruhsal durumu, şahsi tercihleri ve hevesleriyle yönettiğini, deneme yanılmayla yönünü aradığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD, Almanya, Fransa, Kanada'nın da aralarında yer aldığı 10 büyükelçinin, AİHM'nin Osman Kavala kararının uygulanması talebiyle yayınladıkları bildiri ardından istenmeyen kişi ilan edilmeleri açıklamasıyla ilgili ise Toprak şu değerlendirmede bulundu:

DEVLET AKLI DIŞLANDI: Ağırlıkla içe dönük bir politik hamle olsa da ağır uluslararası yansımaları ve bedelleri olabilecek, sonuçları hesaplanmadan, devlet aklı dışlanarak ifade edilmiş bir söylemdir. Trump'ın telefonuyla Rahip Brunson'ı, Merkel'in telefonuyla Deniz Yücel'i, Macron'un telefonuyla Fransız gazeteci Loup Breau'yu yargıya talimat verip serbest bıraktıran Erdoğan değil miydi? Şiir okuduğu için aldığı hapis cezasını yıllardır siyasi mağduriyet malzemesi yapan AKP Genel Başkanı, o dönemde Yargıtay'ın onama kararına karşı ABD hükümetinin desteğini ileten İstanbul Konsolosu Carolyn Huggins'i makamında ağırlayıp medyaya poz vererek ‘ABD desteği arkamda' mesajları verirken, ABD konsolosuna ‘siz kimsiniz ya, Türk yargısının kararından siz ne?' dedi mi? Hayır.

FATURASI AĞIR OLUR: AİHM kararının uygulanmasını talep eden elçileri sınır dışı etmesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündeminde de yer alan aynı konudan dolayı Türkiye'ye yaptırım hazırlıklarını hızlandırabilir. İstenmeyen kişi ilanı, savaş ilanından önceki bir adımdır. Böyle bir sınır dışı hamlesi, Erdoğan-Biden Roma buluşmasının iptalinden, AB'nin sınır dışı edilen ülkelerle dayanışma için topyekun Türkiye'deki büyükelçilerini çekmesine kadar dayanabilir ve siyasi-ekonomik-diplomatik faturası çok ağır olur.