Bir polis memuru daha intihar etti

İstanbul Başakşehir'de H.Ç. isimli polis memuru intihar etti. Alınan ilk bilgilere göre H.Ç., eşi ile tartıştıktan sonra mutfağa gitti, baş kısmına beylik tabancası ile ateş etti.

Batuhan SERİM

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İstanbul Başakşehir'de yaşayan bir polis memurunun evinde intihar ettiği öğrenildi. Emniyet'ten alınan ilk bilgilere göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli H.Ç. isimli polis memurunun, baş kısmına beylik tabancası ile ateş etmek suretiyle intihar ettiği açıklandı. Olay sırasında evde bulunan eşi H.Ç.'nin, eşi ile tartıştığını daha sonra mutfaktan silah sesi geldiğini söylediği aktarıldı.

EMNİYET-SEN BAŞKANI İNTİHARLARDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son dönemde polis intiharlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Meclis gündemine de taşınan polis intiharlarına ilişkin açıklama yapan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, 2021’de 100 polisin intihar ettiğini belirtmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü de çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, ‘son dönemde polis intiharlarının arttığı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öne sürülmüştü.

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