Bir torpil skandalı daha! Eş, oğul, yeğen ve partili belediyesi

31 Mart seçimlerinde Konya’nın Ereğli belediye başkanlığını bağımsız kazanan ancak daha sonra MHP’ye geçen belediye başkanı Hüseyin Oprukçu ve ekibi, belediyeyi akrabalarıyla doldurdu. Belediye Başkanı Oprukçu, yeğeni ve gelinini işe alırken, belediyedeki birçok birim müdürü de oğul ve kardeş gibi yakınlarını işe aldığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonlarca vatandaş işsizlikle boğuşurken, kamuoyunun tepkiyle karşıladığı akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi.

31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın Ereğli ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız kazanan ancak daha sonra MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve ekibinin, belediyenin çeşitli birimlerini akrabaları ve MHP’lilerle doldurduğu ortaya çıktı.

İŞTE İŞE ALINANLAR

MHP'li belediyede işe başlatılan MHP'li ve Ereğli Belediyesi yetkililerinin akrabalarının isimleri şu şekilde:

* Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yeğeninin eşi Bengü Soylu Oprukcu, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne sözleşmeli ziraat mühendisi olarak işe alındı. Öte yandan Oprukçu'nun belediye başkanlığı yaptığı 2009-2014 yılları arasında da Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne yeğeni Avukat Derviş Oprukçu'yu getirmişti.

* Kültür Sosyal İşler Müdürü Şemsettin Soylu'nun oğlu Kazım Soylu, Fen İşleri Müdürlüğü'ne sözleşmeli makine mühendisi olarak alındı.

* Hal Müdürü Yılmaz Ertaştan'ın oglu Hasan Ertaştan, belediye şirketi üzerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne büro personeli olarak işe alındı.

* Muhtarlık İşleri Müdürü Nurettin Karkın'ın eşi Arife Karkın, belediye şirketi üzerinden Basın Yayın Müdürlüğü'nde büro personeli olarak görevlendirildi.

* Mali Hizmetler Müdürü Aynur Yardımcı'nın kardeşi Saniye Aksoy, belediye şirketi üzerinden başkanlık makamı hizmetlisi olarak işe alındı.

* MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın yeğeni Fatmanur Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü'ne sözleşmeli gıda mühendisi olarak işe başlatıldı.

* MHP Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın kardeşi Onur Kalaycı ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne sözleşmeli fizyoterapist olarak göreve getirildi.

* Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Bahadır Kocadağ'ın eşi Seçil Kocadağ, belediye şirketi üzerinden belediye anaokulunda öğretmen olarak işe başlatıldı.

“BELEDİYE AİLE ÇİFTÇLİĞİNE ÇEVİRDİLER”

MHP'li belediyede işe alımlara tepki gösteren CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, söyle konuştu:

* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre işsizlik rakamlarının Temmuz ayında yüzde 12’ye yükseldiğini açıkladı.

* Geniş tanımlı işsizlik oranı da yine Temmuz’da yüzde 23,6 seviyesine çıktı. Milyonlarca insanımız işsizlikle boğuşuyor. Hüseyin Oprukçu göreve gelirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağını söylemişti.

* Belediyedeki bu akraba işe alımları kul hakkı değildir de nedir? Milyonlarca liyakatli insanımız iş ararken Ereğli Belediyesi yetkilileri belediyeyi aile çiftçiliğine çevirdi.

* Aynı durum ülkemizdeki birçok AKP ve MHP'li belediyelerde mevcut. Maalesef dayısı olan işi kapıyor. Dayısı olmayan ne yapsın peki? Takdiri halkımıza bırakıyoruz.

İlginizi Çekebilir AKP'liler devlete sırtını böyle dayadı...