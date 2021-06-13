Bir zamanların vergi rekortmeni olan iş adamı fakir kağıdı aldı

Bartın’da yaşayan ve inşaat işleri yapan Mehmet Bulut, 1999 yılında şahıs firması olarak ticaret hayatına başladı. 10 yıl sonra Özbulut Yapı İnşaat Ltd.Şti adında şirket kurarak, Karadeniz şehirlerinde peş peşe aldığı devlet ihaleleri ile dikkatleri üzerinde topladı.

Özbulut Yapı İnşaat firması, Bartın-Zonguldak-Düzce üçgeninde aldığı devlet ihaleleri ile hızla büyüyerek milyonlarca lira ciro yapan büyük bir firma haline geldi. Şirketini 8 kardeşi ile birlikte yürüten bu Trabzonlu iş insanı, Bartın'da üniversite, Devrek'te, Çaycuma'da belediye binaları, Zonguldak'ta Özel İdare binasını inşa ediyor, diğer yandan Amasra gibi yerlerde de konutlar üreterek özel projelere imza attı.

VERGİ REKORTMENLERİ ARASINA GİRDİ

İçinde bulunduğu parlak dönemde 2015 yılında Bartın vergi rekortmenleri listesine 3. sıradan girerek, Maliye Bakanlığı'ndan teşekkür beratı ile ödüllendirilen Mehmet Bulut, bir yıl sonra da 2016'da ise ilk altı içinde yer aldı. Futbola olan merakından Bartınspor kongresinde oy birliği ile başkan seçilen Bulut, iş dünyasından sonra spor camiasında da en çok konuşulan ismi oldu. Ancak, 2016 yılında “Büyük başkan” sloganlarıyla başlayan serüven, “Yönetim istifa” sloganıyla son buldu.

BRUNSON KRİZİ VE PANDEMİ

2018 yılında yaşanan Brunson kriziyle doların yükselmesi Mehmet Bulut’un işlerini de bozdu. 18 devlet kurumundan alacağı olan 13 milyon 500 binleri tahsil edemedi. Çekleri yazılmaya, bankalara verilen teminat mektupları yanmaya başladı. Alacaklılar kapıya dayandı. Mehmet Bulut bir şekilde borçlarını ödemeye çalışırken corona virüsü patlak verdi. Borçlar ödenmeyince 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, yaklaşık 40 milyon liralık çeşitli mal varlığına haciz işlemleri yapıldı. Cezaevine girdi ancak pandemi nedeniyle 1 gün kalıp evine gönderildi.

“SEBEP OLANLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUZ”

Bütün mal varlığı üzerinde haciz olan ve yaklaşık 20 milyon lira borcu bulunan Mehmet Bulut, geçinemediğini belirterek mahalle muhtarına faki kağıdı almak için başvuru yaptı. Ardından da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarından faydalanmaya başladı. Mehmet Bulut, sosyal medya hesabından aldığı fakir kağıdını ve vergi rekortmeni ödülünü paylaşarak, “20 yıllık ticari hayatımızın Brunson ekonomik krizine kurban edilen ülkemizin sahipsiz iş adamının 3 yılda gelinen hazin sonu. Dik yürüyeceğiz eğilmeyeceğiz! Sebep olanları Allah'a havale ediyoruz” diyerek sitem etti. Bulut, üyesi olduğu AKP’den de istifa etti.

“DEVLET 5 MÜTEAHHİTE YARDIM ETTİ”

Aslen Trabzonlu ve 3 çocuk babası olan Mehmet Bulut, SÖZCÜ’ye konuştu. Sözü ve duruşu olan bir iş adamı olduğunu belirten Bulut, “Elimde 128 milyon liralık kamu ihaleleri, 18 kurumdan 13 milyon 500 bin lira alacağım ve kasamda 3 milyon lira nakit vardı. 500’den fazla kişiye iş veriyordum. Brunson krizinde dolar iki katına çıktı. Benim gibi orta ölçekli bütün müteahhitler perişan oldu. Devlet 5 müteahhite yardım edip borçlarını silerken bizleri unuttu. Çeklerim yazılmaya başlandı. Banka teminat mektupları yandı. Devlet alacağımı vermedi. Hacizler kapıya dayandı. Şu an yaklaşık 40 milyon lira olan mal varlığıma haciz geldi. Pandemi de son noktamız oldu” dedi.

“BORÇLARIMI YAPILANDIRSINLAR HEPSİNİ ÖDERİM”

Piyasaya ve bankalara yaklaşık 20 milyon lira borcu olduğunu dile getiren Bulut, karşılıksız çeklerden dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyleyerek, “Beni cezaevine atarsalar borcumu ödeyemem. Ancak dışarıda olursam, 18 kurum bana olan borcunu yasal faiziyle öderse ve devlet borcumu 5 yıl yapılandırırsa ben çalışır hepsini öderim. Hiç bir şey yapamazsam mal varlığımı satar öderim. Hırsızlık, vatan hainliği yapmadım. Mal varlığımı kaçırmadım” diye konuştu.

“İBRET OLSUN DİYE FAKİR KAĞIDI ALDIM”

Milyonlarca geliri olan şirket sahibiyken fakir kağıdı alan Mehmet Bulut, “Bir gelirim de yok ama aç değilim açıkta değilim. Ailem ve dostlarım var. Bütün mallarım hacizli. Mal varlığım var ama gelir yok. Muhtara başvuru yaptım. Sonra da fakir kağıdı verdiler. İbret olsun diye bu ödülümü ve fakir kağıdını sosyal medyada paylaştım. Başkalarının borçlarını sildiler. Biz vergi kaçırmadık, çalmadık. Adında adalet olan partide adalet olsaydı ben ve benim gibi onlarca kişi bu durumda olmazdı. Brunson krizinde 5 müteahhite yardım ettiler. Bizlere 1 kuruş yardım etmediler. Ülkede sadece 5 müteahhit mi vardı?.