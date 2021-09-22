Birçok şehir için uyarı geldi, İstanbul’da bu akşama dikkat

Meteoroloji'nin yayınladığı uyarılara göre beklenen sağanak yağış ve serin hava bugünden itibaren yurdu etkilemeye başlayacak. Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacak olan yağışların akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetlenmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Serin ve yağışlı hava bugünden itibaren yurdu etkilemeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre sabah saatlerinden itibaren yurdun kuzey kesimlerinde kendini gösterecek yağışlar, akşam saatlerinde İstanbul’da kuvvetli olarak etkili olacak. Yağışların hafta sonuna kadar etkisi sürdürmesi beklenirken hava sıcaklıklarında 8 derece dolaylarında düşüş yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE AŞIRI YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri)olması bekleniyor.