Biri 10 diğeri 11 yaşındaydı! Kuzenler feci şekilde can verdi

Kayseri'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi’ndeki 11 katlı binada meydana geldi.

Kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7’nci kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. İki kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

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