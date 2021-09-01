Birinci derece deprem bölgesi ve SİT alanı olan Yesemek’te gölet skandalı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi sınırları içinde bulunan ve Göbeklitepe’den 2 bin 500 yıl daha eski bir geçmişi bulunan Hitit dönemine ait antik kent bulundu. Ancak, birinci derecede SİT alanı ve deprem riski altındaki bölgede gölet yapılmaya başlanması tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep’in İslahiye ilçesi sınırları içinde bulunan ve UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi'n 3.5 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe'den 2 bin 500 yıl daha eski bir geçmişi bulunan Hitit dönemine ait yarım kalmış bir antik kent bulundu.

Gaziantep Kent Konseyi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Sıtkı Severoğlu, bulunan antik kentin dünya için son derece önemli arkeolojik buluş olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Ancak, 1. derecede deprem tehdidi altındaki bu bölgeye sulama amaçlı bir gölet inşaatı başlatıldı. Baştan beri karşı olduğumuz bu proje için ilgili her yere başvurduk. Ama, sonuç alamadık. Antik kentin yaklaşık 200 hektarlık alanı gölet altında kalacaktır. Hem, birinci derece deprem bölgesi, hem de dünyada bir benzeri olmayan bu tarihi eser üzerine gölet yapılmasının amacını hiç kimse izah edemez. Kaldı ki göletin hemen altında Yesemek Köyü bulunmaktadır. Yakın zamanda Karadeniz'de yaşadığımız taşkınların bir benzerinin burada da yaşanması durumunda meydana gelecek can kaybının hesabını kim verecek? Olası bir depremde göletten boşanacak suların hem Yesemek Köyü, hem buradaki tarihi yok etmesi kaçınılmaz bir son.

“TARİH KIYIMI YAPILIYOR”

Yapılan göletin sulama amaçlı kullanılacağı vurgulayan Sıtkı Severoğlu, şu anda hizmette olan Tahtakale Barajı'nın suyunun kanallar ile hem de çok az bir masrafla bu bölgeye getirilip arazinin sulanmasında kullanılabileceğini belirtti. Severoğlu, “Göletten yıllık 200 bin-300 bin TL yıllık gelir sağlanacakmış, oysa bu bölge turizme kazandırılsa yıllık geliri en az 5 milyon dolar olur. Bu amaçla kurduğumuz Yesemek Platformu, tıpkı Zeugma'da olduğu gibi kamuoyu desteği almak için çalışmalara başlıyor. Şu anda, bölgeye iş makinelerini, kamyonları sokmuş tarih kıyımı yapılıyor. Kepçe ile kazı yapılırken heykeller çıkarılmış ve bu heykeller yolun kenarına dizilmiş. Bu suçtur. O nedenle hemen gölet inşaatının durdurulması için suç duyurusunda bulunacağız. Yetkililerden de bu skandal inşaatın durdurulmasını istiyoruz.” dedi.

“712 METREKARE ARKEOLOJİK ALAN YOK EDİLDİ”

Yesemek'te buldukları M.Ö 13. Yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Hitit Antik Kenti'nin heykel ve diğer eserlerinin Yesemek Atölyesi'nde üretildiğini belirten Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ise, o bölgeye gölet yapılmasının tarihin bağrına hançer vurulması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Burası birinci derecede SİT alanı, aynı zamanda da birinci derecede deprem tehdidi altında. Yesemek'te yapılan bu gölet ile ilgili çalışmalar derhal durdurulmalıdır. Aksi halde, Yesemek'in UNESCO süreci ciddi bir engelle karşı karşıya kalacaktır. Çünkü, Yesemek UNESCO tarafından peyzaj alanında değerlendirilmekte olup, birinci derecede SİT alanına sıfır konumdaki gölet nedeniyle peyzaj açısından kabulü mümkün değildir. Şuana kadar maalesef, burası iş makineleriyle tahrip edildi.

* 712 metrekare arkeolojik alan yok edildi. Gölet nem açısında da heykeller için ciddi bir tehdit. Ben yapılan bu işi kendi ayağımıza kurşun sıkmak olarak görüyorum. Göbeklitepe'den 12 tane biliyoruz ama, Yesemek'ten dünyada bir tane daha yok. İddia ediyorum yaptıkları göletten elde edecekleri gelirle, buradaki heykellerden bir tanesini satın alamazlar. O nedenle bu göletin yapımından derhal vazgeçilmelidir. Burası dünyanın en büyük ve en eski heykel atölyesi. Eğer gölet inşaatı durmazsa, yeni bir Halfeti faciası ile karşı karşıya kalacağız.

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