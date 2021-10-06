Cumhur İttifakı ters düştü: Tarım arazisine termal otel yapacaklar

MHP'li Amasya Belediyesi, 2000 yılında TİGEM'den 49 yıllığına kiraladığı araziye yaptığı termal tesislerin alanını büyütmek için bölgede bulunan 260 dönümlük 1. sınıf tarım arazisini istedi. TİGEM, yeni alanlara izin vermedi. Ancak, belediye başkanının kamulaştırma talebinde bulunması için mecliste oylama yapıldı. AKP'li üyelerin bile karşı çıktığı teklif, MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

İsmail AKDUMAN

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Amasya’da 2000 yılında belediye başkanı olan MHP’li Hüseyin Baş, TİGEM’den (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) 3 bin 469 metrekare alanı 49 yıllığına kiralayarak, üzerine Gözlek Termal Tesislerini kurdu.

Daha sonra tesisler özel bir şirkete kiralandı. Bu sırada çevresi 1. sınıf tarım arazisi olan termal tesisler, kanunsuz bir şekilde genişletilerek yaklaşık 19 dönümlük bir alana yayıldı.

Kentin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçtiğimiz Mayıs ayında tesisleri yeniden belediye bünyesine katılarak restore etmeye başladı.

Termal tesislerin alanını daha da genişletmek ve yeni düzenlemeler yapmak isteyen Başkan Sarı, özel çocuklar için rehabilitasyon merkezi, konaklama, mesire alanları, kaplıca, oyun parkları yapmak için TİGEM’den 1. sınıf tarım arazisi olan 260 dönüm alanı kamulaştırmak için istedi.



TİGEM YENİ ARAZİ VERMEDİ

Belediye mevcut jeotermal kaynaklarının işletme sınırları içine dahil edilmesi, yeni jeotermal kuyular açmak için sondaj alanının genişletilmesini ve mevcut otele ilave tesisler yapabilmek için Amasya Valiliğine yazı yazdı.

Valilikte belediyenin bu başvurusunu TİGEM’e gönderdi.

TİGEM de, 260 dönümlük arazinin sulanabilir 1. sınıf tarım arazisi olduğunu, mevcut kira sözleşmesi sınırları içerisinde kalan alanda jeotermal kuyusu açılabileceğini ve çalışmalar yapılabileceğini belirterek belediyenin talebine olumsuz cevap verdi.

Kurum ayrıca, termal tesislerin alanının zaman içerisinde 19 dönüme çıktığını belirtti.

AKP’Lİ ÜYELER DE KARŞI ÇIKTI

TİGEM’den istediği parselleri alamayan belediye Ekim ayı ilk meclis toplantısında konuyu meclise götürerek oylama yaptı.

AKP’li meclis üyeleri dahil Millet İttifakı mensubu meclis üyeleri 260 dönümlük arazinin kamulaştırılma talebinde bulunulmasına karşı çıktı.

Ancak MHP’li üyelerin oylarıyla karar mecliste kabul edildi.

TARIM ARAZİSİNE OTEL YAPACAKLAR

İYİ Partili Meclis Üyesi Osman Yüce, mecliste TİGEM’e ait 260 dönümlük 1. sınıf sulu tarım arazisinin Gözlek Termal Tesislerine eklenmesi, 7. Etap Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında Termal Turizm Alanı olarak ayrılan bölgenin, kamulaştırma talebinde bulunulabilmesi için yetki istendiğini söyledi.

2000 yılında tarım arazisi içine yapılan tesisin sonraki yıllarda usulsüz ve izinsiz bir şekilde kapladığı alanın genişletilerek 19 dönüme çıktığını dile getiren Yüce, şu ifadeleri kullandı:

* Amasya Belediyesi yönetimi Gözlek Kaplıcasının yanındaki 260 dönümlük 1.sınıf sulak tarım arazisini kaplıcaya katmak istemektedir.

* Ancak TIGEM, 1. Sınıf sulu tarım arazisi olması nedeniyle bu talebe olumsuz yanıt vermiştir.

*TIGEM, sadece yıllar içerisinde haksız şekilde genişletilen alan ile ilgili olarak yeni kira sözleşmesi talebinde bulunmuştur.

* Her türlü tarım faaliyetinin yapıldığı bölgede bulunan stratejik öneme sahip olan bu yerle ilgili olarak alınacak karar öncesinde, meclis oturumunda görüşlerimi ve uygulamanın ileride getirebileceği sıkıntıları tüm meclis üyelerimize anlattım.

* Oylamaya İYİ Parti, CHP ve Ak Parti’nin hayır oylarına rağmen MHP’nin sayıca üstün olduğu için bu madde oy çokluğu ile meclisten geçmiştir. Bu büyük bir hatadır.

