Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan Memur-Sen’e toplu sözleşme tepkisi

Toplu sözleşme görüşmelerini sergilenen bir orta oyuna benzeten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Memur-Sen'e de sert tepki gösterdi. Balık; "Burada emekçileri belki de iktidardan daha fazla sömüren yandaş sendika Memur-Sen'dir" dedi.

İsmail AKIN

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bir açıklama yaptı. Balık, açıklamasında Memur-Sen’e de tepki gösterdi.

“EMEKLİLERE GETİRECEĞİ TEK ŞEY AÇLIK VE SEFALETTİR”

Balık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İki yılda bir sahnelenen ‘kamu emekçilerinin sözde toplu sözleşme' orta oyunu bu yılda devam ediyor. 2 Ağustos tarihinde başlayan sözde toplu görüşmelerde iktidar, ‘memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi. 12 Ağustos tarihinden iktidar tarafından açıklanan zam teklifinde yüzde 5 ve yüzde 6'lık zam oranları çıktı. Bir kez daha iktidara milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi adına sormak istiyoruz, sizler emekçileri hangi enflasyona ezdirmemekten söz ediyorsunuz? TÜİK'in adrese teslim makyajlı enflasyon verilerinden mi? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu resmi enflasyonun gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Peki, yılsonu hedefinize göre mi emekçileri enflasyona ezdirmemekten söz ediyorsunuz? Unutmayalım ki hedef enflasyon önerisi IMF politikalarının bir önerisidir.

IMF bizden borç istedi diyen iktidar emekçilere IMF politikalarını dayattığının açık bir itirafıdır. Geriye bir tek enflasyon kalmaktadır oda halkın gerçek enflasyonudur. Halkın mutfağında hissettiği gerçek enflasyon oranı ise son bir yılda yüzde 30 oranında artmıştır. Sonuç olarak iktidarın bu zam önerisi memurlara ve emeklilere getireceği tek şey açlık ve sefalettir. Sürekli olarak dünyada yeni bir lige yükseldiğimiz iddia edilmektedir. Ancak enflasyonda da işsizlikte de dünya sıralamasındaki yerimiz 3. Dünya ülkelerinin olduğu lige demir atmıştır. Yani iktidar, memuruna ve emeklisine 3. Dünya ülkelerinin kendi vatandaşına layık gördüğü yaşam ve refah koşullarını dayatmaya çalışmaktadır”

“İKTİDARA İSE SON UYARIMIZDIR”

“İşte bu yüzdendir ki bu yılda her iki yılda olduğu gibi bir orta oyun sergilenmek istenmekte” diyen Balık; “Sözde enflasyona kamu çalışanlarını ezdirmedik propagandası ile sözde toplu sözleşme görüşmelerinde çalışanlar, yoksulluk sınırının altında ki zam oranlarına mahkûm edilmek istenmektedir. Tabii iktidar emekçilere dayatılan sefalet politikalarında tek başına hareket etmemektedir. Burada emekçileri belki de iktidardan daha fazla sömüren yandaş sendika Memur-Sen'dir.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki yandaş sendika, önce bu zamma itiraz eder gibi yapacak daha sonra ise bunun altına imza atmıyorum diyecek ve emekçiye sefalet düzeni Kamu Görevlileri Yüksek Hakem Heyetince dayatılacaktır. Bu bir öngörü değildir, yıllardır yaşadığımız alışagelmiş bir senaryonun kendisidir. Ve biz kamu çalışanları olarak bu senaryonun da bu yıl sergilenmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerine sözde toplu sözleşme sürecinin son günlerinde son ve acil çağrımız, iktidara ise son uyarımızdır” ifadesini kullandı.