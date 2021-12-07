Birleşik Krallık büyükelçisinden İmamoğlu’na ziyaret

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u ağırlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul'un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırladı.

Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26’nın ardından, İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.

Chilcott ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 ‘e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul’u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla işbirliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık” açıklamasında bulundu.

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