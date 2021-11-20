Black Friday ne zaman başlıyor? Black Friday indirimleri hangi gün?

Geçmişi 1960'lara kadar dayanan Black Friday için artık geri sayım başladı. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü yapılan Black Friday yani Kara Cuma hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. Black Friday 26 Kasım Cuma günü başlayacak, ancak ülkemizde genel olarak "Efsane Cuma" indirimlerin tarihleri farklılık gösterebiliyor.

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Black Friday ile firmalar geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine diğer zamanlara kıyasla daha büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştirecek. Giysilerden, teknolojik ürünlere, hatta otomobillere bile yansıyan Black Friday’da mağazalar çok erken saatte açılıp ve geç saatte kapanıyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Black Friday 2021 yılında 26 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD’de, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000’li yıllara kadar sabah 06:00’da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.