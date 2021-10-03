Bodrum Çilek Dağı sabaha kadar yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Çilek Dağı’nda gece yarısı başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yangın öğleye dogru kontrol altına alınabildi. Yangında 13 hektarlık makilik ve tarım arazisi zarar gördü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy'deki Çilek Dağı'nda bu gece yarısı yol kenarından başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın köy halkında tedirginlik ve heyecan yarattı.

Yangına 6 arazöz, 3 su kamyonu, 1 iş makinası 40'a yakın orman işçisi ile vatandaşlar müdahale etti. Sabah erken saatlerde iki helikopterinde söndürme çalışmalarına katıldığı yangın öğle saatlerine doğru kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, Çilek Dağı'ndaki vericilerin bir bölümünün hasar gördüğü belirtildi.

Halen soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili konuşan bölge sakini Ahmet Ali Durmuş (54) “Bölgede hemen her gün bir yerlerden yangın çıkıyor, bu gece fazla rüzgar yoktu ama yangın otların kuru olması nedeniyle hızla yayıldı, Çilek Dağı doğa dağ çilekleri ünlüdür, onlarca dönüm doğal çileklerde yok oldu, yangının yol kenarından başlaması şüpheleri arttırıyor” dedi.

Yangında yaklaşık 13 hektarlık tarım ve makilik alan yanarak zarar gördü