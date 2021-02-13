Bodrum’da dalgıçların yeni mesleği altın avcılığı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bazı dalgıçların sahilde ve denizin içerisinde ellerinde dedektör ile altın aramaları hız kazandı. Birçok dalgıç özellikle yazın kalabalık olan halk plajlarında 5 metreye kadar derinlikte ve kumsalın içerisinde ellerinde dedektörlerle onlarca altın bulmaya başladı.

TATİLCİNİN DÜŞÜRDÜĞÜ ALTINLAR GEÇİM KAYNAĞIMIZ OLDU

Bodrum’un Kızılağaç Köyü’nde yaşayan 40 yaşındaki 20 yıllık dalgıç Osman Kızılağaç elinde dedektör ile Yalıçiftlik plajında dedektör ile altın ararken yaşadıklarını SÖZCÜ’ ye anlattı. Kızılağaç “Tatilcilerin düşürdükleri altınlar ve takılar bizim için gelir kaynağı oldu. Yaz aylarının bitiminde Bodrum'un zengin turistlerinin tatil yaptığı ve kalabalık halk plajlarına giderek dedektör ile arama yapıyoruz. Birçok dalgıç arkadaş da aynı işi yapıyor. Kış aylarında geçimimizi böyle sağlıyoruz. Yalıçiftlik sahilinde bugün üç saatte 4-5 altın yüzük buldum. Değeri yaklaşık 4-5 bin TL. Elimizdeki dedektör yaklaşık 40-50 santimetre derinlikteki metal parçaları tespit edebiliyor. Altın yüzük, bilezik, kolye, para ve çeşitli takılar buluyoruz” diye konuştu.

ONLARCA DALGIÇ BU İŞE YÖNELDİ

Kızılağaç yaptığı açıklamada onlarca dalgıcın özellikle yaz sezonunun hemen bitiminde bu işe yöneldiğini belirterek “Bodrum’da her yıl yaklaşık 2 milyon kişi tatil yapıyor, kışın da iş olmayınca onlarca meslektaşımız bu işe yöneldi. Özellikle pandemi döneminde bu işi yapanların sayısı hızla arttı” dedi.