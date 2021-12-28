Bodrum’da hortum kabusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde çıkan hortum heyecan ve gerginlik yaşanmasına neden oldu. Hortumun Datça üzerinden gelerek yine adalar üzerinde kaybolması sevinç yarattı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümbet Koyu açıklarında deniz üzerinde aniden ortaya çıkan hortum ilçe heyecan yaşanmasına neden oldu.

Datça körfezinden gelerek Gümbet sahiline bir mil açıkta deniz üzerinde seyrettikten sonra Akyarlar Mahallesi açıklarında kaybolan hortumun görüntülerini çeken evli ve bir çocuk annesi 38 yaşındaki Yelda Batır “İşe doğru giderken birden denizin üzerinde dev bir hortum gördüm.

Yaklaşık bir mil açıkta olmasına rağmen sahilde rüzgarının etkisini hissettik. Hortum Gümbet sahiline gelseydi bir felaket yaşanabilirdi. Datça tarafından geldi yine Ege Denizi üzerinde adalar tarafında kayboldu, heyecanlı anlar yaşadık” diye konuştu.

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