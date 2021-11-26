Bodrum’da kadınlar sokakları inletti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kadınlar bugün sokaklara indi. Ellerinde pankartlar, dövizler, davullar, ziller ve düdüklerle sokakları inleten kadınlar Belediye Meydanı’nda kadına şiddeti dans ederek protesto etti, meydanda sessiz oturarak acil kadın sığınma evi açılmasını istedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde kadınlar ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, sokaklara çıktı. Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği eylemde, Bodrum Belediye Meydanı'na ellerinde bavullar ve çantalarıyla üzerlerinde, ‘Kaç yıldır sığınağı açmadınız ölüyoruz’, ‘Şiddetten kaçıyorum sığınağa götürün’, ‘Öldürülmemek için sığınağa gitmek istiyorum’, ‘Şiddet nedeni ile sokakta kaldım gidecek yerim yok’ yazılı dövizlerle sessiz oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra basın açıklaması yaptı.

“ŞİDDETSİZ VE SIĞINAK İHTİYACININ OLMADIĞI BİR DÜNYA İSTİYORUZ”

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklama yapan Elif Aytaç, Türkiye’de ve dünyada kadınların erkek şiddetine ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek şöyle konuştu:

* Hâlâ ayrımcılığın ve eşitsizliğin beraberinde getirdiği hak ihlallerine karşı mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bunun, kadınların yaşam hakkını savunmakla yükümlü olan yetkililerin ve Aile Bakanlığı’nın görevlerini yerine getirmemelerinden kaynaklandığını biliyoruz.

* Oysa, Kadına yönelik erkek şiddeti durdurulabilir. Türkiye genelinde, 30 büyükşehirde sadece 9 sığınma evi bulunmakta. Bodrum'da ise 2018 yılında tamamlanan kadın sığınma evi binasının 2021 yılında hala faaliyete geçirilmemiş olması bizler tarafından asla kabul edilemez.

* Kadın Meclisi olarak açıkça ifade ediyoruz ki, yasal haklarımız ve kazanımlarımıza karşı direnen ayrıca zamana yayarak hayata geçirmemek için çalışan ve bu doğrultuda hem yerel siyasetin seçilmişlere hem de kadınları yok sayanların izledikleri yöntemlere artık izin vermeyeceğiz. Şiddetsiz ve sığınak ihtiyacının olmadığı bir dünya istiyoruz.

DAVULLARLA DÜDÜKLERLE FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİLER

Akşam saatlerinde Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ düzenlendi. Kadınlar karanlıkta davullar, ziller ve düdüklerle İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini protesto etti.

Tepecik Camii'nden başlayarak yaklaşık 800 metre yürüyen kadınlar ellerinde ‘Erkek devlet şiddetine isyanımız büyüyor’, ‘kadınlar isyanda’, ‘dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ , ‘kadın cinayetleri politiktir’ yazılı dövizlerle sık sık sloganlar attı. Kadınlar Belediye Meydanı'nda dans ederek kadına şiddeti protesto etti.

Yaklaşık üç saat süren eylem, yürüyüş ve basın açıklamasına katılan kadınlar sessizce dağıldı.

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