Bodrum’da korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesine Akyarlar Mahallesi’ndeki Aspat Tepeleri’nde üç saat önce çıkan yangın korku ve tedirginlik yarattı. Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 7 hektarlık alan kül oldu

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Aspat ve Termera Tepeleri'ndeki makilik alanda saat 19.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman bölge müdürlüğüne ait arazöz ve orman işçilerinin müdahale ettiği yangın üç saat içerisinde güçlükle söndürebildi.

TATİL SİTELERİNDE ÖNLEM ALINDI

Yangın anında bazı tatil sitelerinde işçilerin ve tatilcilerin önlem aldığı görüldü.

Halen kısmen devam eden ve soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilgili jandarma soruşturma başlattı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 hektarlık alan kül oldu.

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