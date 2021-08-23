Bodrum’da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi’nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. (DHA)

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