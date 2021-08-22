Bodrum’da tatil sezonu uzadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm sezonun sonunu olmasına rağmen hareketlilik devam etti. Yerli ve yabancı turistlerin renkli görüntüler oluşturduğu Bodrum’da sezonun ekim ayına kadar devam edeceği öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarının şokunu atlatmaya çalışan turizmde sahiller eski görünümüne kavuştu. Bodrum'un dünyaca ünlü sahillerinde Rusya, Ukrayna, Hollanda ve uzak doğu ülkelerinden gelen turistler birlikte denize girip tatilin keyfini çıkardı. Gümbet, Bitez, Ortakent ve Paşatarlası plajlarındaadım atacak yer kalmadı.

ALORA İSİMLİ PAPAĞAN TURİSTLERİN MASKOTU OLDU

Gümbet sahilindeki bir beach clubın önünde duran Alora isimli Afrika kökenli papağan turistlerin ilgi odağı oldu. Turistlerin bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği papağanın insanlara olan alışkanlığı dikkat çekti.

SEZON EKİM AYININ SONUNA KADAR GİDER

Bodrum'da birçok kişi günübirlik mavi yolculuğa çıkarken birçok turistte 34 derece hava sıcaklığı ve 20 derece deniz suyu sıcaklığında su sporları yaparak serinlemeye çalıştı.

Turistik tesislerde doluluk oranını yüzde 70'ler civarında olduğunu belirten turizmci Ali Gür Çelik, “Yerli turizm 6 Ağustos'ta okulların açılacağının ilan edilmesi ile yavaşlar ama sezon ekim ayının sonuna kadar gider, şu anda rezervasyonlarımız bunu gösteriyor, çünkü havalar güzel gidiyor, bölgedeki orman yangınlarının şoku atlatıldı” diye konuştu.