Bodrum’da yangın büyüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii’nde yaklaşık iki saat önce başlayan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nde makilik alanda bilinmeyen neden ile çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına 4 itfaiye aracı, orman işçileri, bölgedeki inşaatlarda çalışan işçilerle vatandaşlarında yardım ettiği belirtildi.

Yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı, jandarmanın bölgede önlem aldığı belirtildi.

Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ali Güneş (54) “Akşam saatlerinde tepelerdeki makilik alanda yangın başladı, hemen büyüdü. Yoldan ve sitelerden uzakta olduğu için yangına müdahalede güçlükle yapılabildi, bizde vatandaş olarak elimizden geleni yaptık. Bu bölgede hemen her yıl yangın çıkar” diye konuştu.

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