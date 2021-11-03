Boğarak öldürdüğü eşine cinsellikle ilgili ithamlarda bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) boğarak öldüren Mesut Öztürk (29) ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Öztürk, önceki ifadesine ek olarak Aslıhan Öztürke yönelik 'cinsellikle' ilgili ithamlarda bulundu.

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Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde, 20 Mayıs günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslıhan Öztürk’e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Mesut Öztürk’ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Evde çıkan tartışmada eşini yatak odasında boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, mahkemece tutuklandı. Aslıhan Öztürk’ün cenazesi ise toprağa verildi.

SANIK İFADESİNDE ‘CİNSELLİK’ İDDİASI

Mesut Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık Mesut Öztürk, duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Aslıhan Öztürkün avukatları ve ailesi ise duruşma salonunda hazır bulundu.

‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Öztürk, önceki ifadesine ek olarak Aslıhan Öztürke yönelik ‘cinsellikle’ ilgili ithamlarda bulundu. Sanık Öztürk, öldürdüğü eşi Aslıhan Öztürkün aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, kendisini tahrik ettiğini, bıçakla üzerine geldiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan Mesut Öztürkün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 21 Ocak 2022 tarihine ertelendi. DHA

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