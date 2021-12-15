Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör alınacaktır.

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