Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu’nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

194 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ

Melih Bulu, 2 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmiş, Bulu’nun göreve atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Öte yandan İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Ahmet Ercan Gegez atandı.

BAKAN YARDIMCILIKLARINA ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. (DHA)

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