Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerden ‘yüz yüze eğitim’ talebi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör protestolarını bugün de sürdürdü. Boğaziçili öğrenciler ise 'yüz yüze eğitimin başlatılması' talebinde bulundu. Açıklama yapan öğrenciler, "Gerekli önlemleri alarak eğitimi yüz yüze sürdürebiliriz. İlkokul, ortaokul, liseler, bütün üniversiteler, iş yerleri ve fabrikalar açıkken Boğaziçi Üniversitesi’nin online eğitimi tercih etmesi kabul edilemez" dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlattıkları ve istifası sonrası yardımcısı Naci İnci'nin rektör olarak atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 177'ncisini gerçekleştirdi. Rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, ardından haftalık basın açıklamalarını okudu.

Akademisyenlerin açıklamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, KESK ve Eğitim-Sen basın açıklamalarını gerçekleştirdi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BAŞLATACAĞIZ”

Öğrenciler, eylem sırasında ‘Yüzsüzleri yüz yüze göndereceğiz', ‘Önlemleri kayyum değil biz alacağız, yüz yüze eğitimi başlatacağız' pankartları açtı.

“ALINMAYAN ÖNLEMLERİN SORUMLULUĞU HOCALARIMIZA YÜKLENDİ”

Geçtiğimiz haftalarda rektör Naci İnci'nin yüz yüze eğitim kararını senatoya bıraktığını hatırlatan öğrenciler, “Alınmayan önlemlerin sorumluluğu hocalarımıza yüklenmek istenmiştir” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

* Gerekli önlemleri almayarak, eğitimin online olmasını dayatmak, 9 aydır süren direnişimize karşı yapılmış herhangi bir şekilde öğrenci, işçi, akademisyen sağlığı ve akademik kaygılar gütmeyen bir hamledir.

* Kayyumun yönetmediği bu süreci öğrenci ve akademisyenler olarak biz yönetebilir, gerekli önlemleri alarak eğitimi yüz yüze sürdürebiliriz. İlkokul, ortaokul, liseler, bütün üniversiteler, iş yerleri ve fabrikalar açıkken Boğaziçi Üniversitesi'nin online eğitimi tercih etmesi kabul edilemez.

* Akademisyenleri, öğrencilerle iş birliğine giderek, yüz yüze eğitim için gerekli koşulları beraberce sağlamaya, senatoyu derslerin yüz yüze olmasını tercih etmeye davet ediyoruz.

Eylemden fotoğraflar Boğaziçi Üniversitesi’nde görevine son verilen akademisyen Can Candan tarafından paylaşıldı.