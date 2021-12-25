Boğaziçi Üniversitesi’nde yemekhane ve yurt protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, yemekhane ücretleri ve yurt yetersizliği gibi birçok sorunu protesto etti. Kaldıkları konutlarda kira artışının yüzde 290'a vardığını ve yurt kapasitelerinin yetersiz olduğunu vurgulayan öğrenciler, "En temel haklarımızdan biri olan barınma hakkına dahi ulaşamıyoruz" dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün Kuzey Kampüste, yetersiz yurtlar, hibrit eğitim problemleri, yemekhane ücretleri, kütüphanenin 12'de kapanması ve ders çalışma alanlarının kısıtlandırılmasını protesto için yürüyüş düzenledi.

KİRA ARTIŞINA İSYAN ETTİLER

Öğrencilerin ortak açıklamasında, “En temel haklarımızdan biri olan barınma hakkına dahi ulaşamıyoruz. Hisarüstü, yüzde 290 kira artışıyla kira zamlarının başını çekiyor. Üniversitemizdeki yurt kapasitelerimiz ise yıllardır yetersiz. Bu sene birçok arkadaşımıza yurt çıkmadı” ifadelerini kullandı.

“HAPİSHANE DEĞİL ÖZGÜR YURT İSTİYORUZ”

Öğrenciler yurt girişlerine yerleştirilen turnikelerle giriş çıkış saatlerinin denetlenmesine tepki göstererek, “Hapishane değil, özgür yurt istiyoruz” dediler.

YEMEKHANEYE ZAM YAPILMAMASINI İSTEDİLER

Yemekhanedeki fiyatları da eleştiren öğrenciler, “Ekonomik krizin giderek derinleşmesiyle gıda fiyatlarına her gün yeni zamlar geliyor. KYK burslarına ve ücretlerine yapılan zamlar ise bunların yanında gülünç denebilecek miktarlarda kalıyor. Hal böyle olunca ucuz ve besleyici yemeğe üniversite dışında erişmek bizler için imkansız hale geldi. Yeni yılda birçok zammın kapıda olduğunu biliyoruz ve şimdiden belirtiyoruz. Bizler müşteri değil, öğrenciyiz. Yemekhaneye yapılacak hiçbir zammı kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

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