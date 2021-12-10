Boğaziçili 14 öğrenciye hapis cezası istendi

Boğaziçi protestoları sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Berke Gök ile Perit Özen'in de aralarında bulunduğu toplamda 14 öğrenci hakkında iddianame düzenlendi. Öğrenciler hakkında, 4 farklı suçtan değişen oranlarda hapis cezası istendi. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edilerek dava açılırken, Berke Gök ile Perit Özen'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'yi, 4 Ekim 2021 tarihinde, rektörlük binası önünde protesto ederken gözaltına alınan öğrencilerden 2'si, 6 Ekim tarihinde tutuklanmıştı.

Öğrenciler ve akademisyenler, 6 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Boğaziçili öğrenciler Ersin Berke Gök ile Caner Perit Özen'in serbest bırakılması için basın açıklamaları ile bir dizi protestolar düzenlemiş, bu süreç içerisinde birçok öğrenci gözaltına alınmış ancak tutuklanan öğrenci olmamıştı.

REKTÖR NACİ İNCİ MAĞDUR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Rektör Naci İnci mağdur, İnci'nin makam şoförü ile 2 güvenlik görevlisi müşteki, 6 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Ersin Berke Gök ile Caner Perit Özen'in de aralarında bulunduğu toplamda 14 öğrenci ise şüpheli olarak yer aldı.

REKTÖRLÜK, SİVİL POLİS TALEBİNDE BULUNMUŞ

Düzenlenen iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün, 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren öğrencilerin ve akademisyenlerin, ‘Boğaziçi Dayanışması' adı altında, ‘kayyum rektör istemiyoruz' konulu sessiz protestolarına karşın, kampüse sivil emniyet personeli gönderilmesi için talepte bulunduğu kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE ÖNLEM ALINMIŞ

Öğrencilerin, 4 Ekim tarihinde üniversitenin Güney Kampüs Meydanı'nda bir araya gelmek için sosyal medya üzerinden çağrı yapılması üzerine, sabah saatlerinde, üniversitenin Güney ve Kuzey kampüslerinde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

İddianamede aynı zamanda öğrencilerin yanlarında, ‘Yarımıza değil, hepimize yüz yüze', ‘Barınma ve yüz yüze eğitim haktır, alacağız', ‘Kayyuma geçit yok' gibi pankartlar olduğu da ifade edildi.

İNCİ'NİN ŞİKAYETİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin şikayet dilekçesinin de yer aldığı iddianamede, İnci'nin, çıkış yaptığı sırada 14 öğrencinin de bulunduğu grubun, makam aracının önünü keserek çıkışına engel oldukları, uyarılara rağmen bu eylemlerini devam ettirdikleri iddia edildi.

Şikayet dilekçesinde, Ersin Berke Gök'ün, içerisinde üniversitenin rektörünün bulunduğu aracın üzerine çıkarak, elleriyle siyasi içerikli işaretler yaptığı, aracın üzerinde zıpladığı ve zarar verdiği, Caner Perit Özen'in ise, Ersin Berke Gök'ü aracın üzerinden indirmeye çalışan güvenlik görevlisi Faruk K.'nin boynunu sıkarak sürüklediği iddia edildi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, 14 öğrenci hakkında, ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', ‘Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Görevi yaptırmamak için direnme', ve ‘Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından farklı oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek dava açıldı. 2’si tutuklu toplamda 14 öğrenci Ocak 2022’de hakim karşısına çıkacak.

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