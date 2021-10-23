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Boğaziçili 2 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kampüs içerisinde direniş çadırı kurmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan ve savcılıkta ifade veren 3 öğrenciden birisi serbest bırakıldı. 2 öğrenci ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Boğaziçili 2 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kampüs içerisinde rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘direniş çadırı'na özel güvenlik birimleri izin vermemiş, çevik kuvvetlerin sert müdahalesiyle 45 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Dün akşam Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen öğrencilerden 42'si ifadelerinin ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılırken, 3 öğrenci ise savcılığa sevk edildi.

Geceyi nezarethanede geçiren 3 öğrenciden birisi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 öğrenci ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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