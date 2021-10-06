Boğaziçili 3 öğrenciye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi’nde, atanmış rektör Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto sırasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 öğrenciden 4’ü çıkarıldıkları savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto sırasında rektörlük binası önünde toplanan 60'a yakın öğrenci arasından 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerden 3'ü, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki diğer 7 öğrenci ise, emniyet işlemlerinin ardından, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Öğrencilerden 3'ü, hakkında, ‘görevi yaptırmamak için direnme', 3'ü, hakkında, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' ve biri hakkında da ‘kamu malına zarar verme' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Savcılıkta ifade veren öğrencilerden 4'ü adli kontrol şartıyla doğrudan serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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