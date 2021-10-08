Boğaziçili 4 öğrenci serbest bırakıldı

Dün Boğaziçi Üniversitesi önünde gerçekleştirilen eylemde, gözaltına alınan 4 öğrenci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Dün, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısı önünde, tutuklanan arkadaşları için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerden 14’ü, polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. 10 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.P., M.Ç., N.Ş. ve N.D. isimli 4 öğrenci ise bugün, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Savcılığa ifade veren öğrenciler, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlamasıyla, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ÖĞRENCİLERİN 4’Ü DE SERBEST

İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan A.P., M.Ç., N.Ş ve N.D., isimli öğrenciler, imza ve yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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