Boğaziçili 4 öğrenci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Dün Boğaziçi Üniversitesi önünde basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 4 öğrenci, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Dün, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısı önünde, arkadaşları hakkında verilen tutuklama kararını protesto etmek için toplanmak ve basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaşmış ve 14 öğrenci ise gözaltına alınmıştı. Öğrencilerden 10’u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİ

Gözaltında kalan 4 öğrenci ise, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığa ifade veren öğrenciler, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlamasıyla, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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