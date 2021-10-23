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Boğaziçili 42 öğrenci serbest bırakıldı

Direniş çadırı kurmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 45 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 42'si serbest bırakıldı, 3'ü savcılığa sevk edildi.

Mert ÖZ
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Boğaziçili 42 öğrenci serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kampüs içerisinde rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘direniş çadırı'na özel güvenlik birimleri izin vermemiş, çevik kuvvetlerin sert müdahalesiyle 45 öğrenci gözaltına alınmıştı…

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen öğrencilerden 42'si ifadelerinin ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. 3 öğrenci ise savcılığa sevk edildi.

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