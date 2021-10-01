Boğaziçili akademisyenler: Yüzlerce öğrencimiz üniversite yurtlarına yerleştirilemedi

Protesto nöbetlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yeni öğretim yılının başlamasına 5 gün kala yaşanan sorunlara dikkat çekti. Akademisyenler, "Yüzlerce öğrencimiz üniversite yurtlarına yerleştirilemedi" dedi.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlattıkları ve istifası sonrası yardımcısı Naci İnci'nin rektör olarak atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 182'ncisini gerçekleştirdi.

Bugünkü nöbete Boğaziçi Üniversitesi mezunu akademisyenler de katıldı. Rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, ardından haftalık basın açıklamalarını okudu.

“YENİ ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA 5 GÜN KALA YÖNETİM KRİZİ”

Yeni öğretim yılı için alınan kararlarla ilgili görüşlerini paylaşan akademisyenler, şunları söyledi:

* Yeni öğretim yılının başlamasına beş gün kala, üniversitemizde kampüs hayatının pandemi koşullarına göre düzenlenmesine dair yaşanan yönetim krizi devam ediyor. Kayyum rejiminin akademik işlerden ve öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez’in; hocaların görüş ve taleplerini, bölümlerin aylar önce titizlikle hazırladıkları ders düzenlerini hiçe sayarak, ilgili komisyonları devre dışı bırakarak, tek başına, gereken bilgi ve birikimden yoksun bir şekilde oluşturduğu programın uygulanabilmesi mümkün değildir.

* Bu program, yeterli teknik ve güvenlik altyapısı sağlanamayan sınıflarda; hoca ve öğrencilerin sağlığını riske atıyor, onları mesai dışı saatlerde çalışmaya zorluyor. Dahası, dayatılan bu mantık dışı düzenleme; zorunlu dersler, laboratuvar dersleri, kitle dersleri gibi derslerde çakışmalara yol açıyor, öğrencileri ders programlarını hazırlayamaz hale getiriyor.

* Bu zamana kadar, pandeminin ilk haftalarında dahi, ortak bir çalışma ve koordinasyonla sorunsuz bir şekilde gerçekleşen üniversitemizin akademik işleyişi, tek bir kişinin keyfi ve gelişigüzel alınmış kararları nedeniyle büyük zarar görüyor.

“YÜZLERCE ÖĞRENCİMİZ ÜNİVERSİTE YURTLARINA YERLEŞTİRİLEMEDİ”

* Bu da yetmezmiş gibi, yeni öğretim yılının başlamasına beş gün kala, yüzlerce öğrencimiz üniversite yurtlarına yerleştirilemedi. Yurtlar Komisyonu Başkanı olarak; öğrencilerin barınma hakkının sağlanması, yurtların pandemi koşullarına göre güvenli bir şekilde düzenlenmesinden sorumlu olan ve ilgili komisyonu toplamadan süreci yine tek başına yönetmeye çalışan Fazıl Önder Sönmez, elbette bu yaşanan krizin de sorumlusudur.

* Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü Ofis Koordinatörü Cemre Baytok’un işten çıkarılmasını “radikal feminist” olduğu gerekçesiyle savunabilen Fazıl Önder Sönmez’in kibri, müzakereye kapalı tutumu ve yönetimsel bilgi ve beceri eksikliği, Boğaziçi Üniversitesinin tarihsel, kurumsal kimliğine ve demokratik, özerk üniversite yönetimi anlayışına yakışmıyor.

“SİSTEMATİK KIYIMI KABUL ETMİYORUZ”

Akademisyenlerin açıklaması şöyle devam etti:

* Ayrıca bu hafta, üniversitemizde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı olarak uzun süredir açılan Kültür ve Sanat dersleri ile Film Çalışmaları Sertifika Programına yönelik saldırı devam etti. Fazıl Önder Sönmez imzasıyla hazırlanan bir yazıyla, üniversitemizde sekiz yıldır sinema dersleri veren Özcan Vardar’ın dersi, dönemin başlamasına bir hafta kala kapatıldı.

* Tıpkı Can Candan’ın işten çıkarılmasında, Feyzi Erçin ve Seda Binbaşgil’in derslerine son verilmesinde olduğu gibi Özcan Vardar’ın dersinin kapatılması da üniversitemizin direnişine yönelik bir tasfiye çabasıdır.

* Atanmış yönetim akademik gerekçeler uydurmaya çalışsa da bu kararlar, otoriter rejimlerde sıklıkla tanık olduğumuz üzere, muhaliflerin cezalandırılması amacıyla tekil tasarruflara genel kural yaratılmasından ibarettir.

* Tekrar ediyoruz: 2 Ocak’tan beri, Boğaziçi Üniversitesini itibarlı ve cazip kılan tüm değerlerine saldıran bir yönetimin parçası olan ve akademisyenlerin %95’inin ret oyu verdiği kayylm rektör Naci İnci tarafından kültür ve sanat derslerine yönelen bu sistematik kıyımı kabul etmiyoruz.

* Boğaziçi Üniversitesinin çok yönlü, yaratıcılığa ve disiplinler arası etkileşime önem veren eğitim anlayışını tehdit eden bu tektipleştirici tutumdan derhal vazgeçilmesini, 76 gün önce hukuksuzca işten çıkartılan Can Candan’ın, dersleri kapatılan Feyzi Erçin, Seda Binbaşgil ve Özcan Vardar’ın derslerine dönmesini talep ediyoruz.

Eylemden fotoğraflar, geçtiğimiz haftalarda işine son verilen eski Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Can Candan tarafından paylaşıldı.

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