Boğaziçili akademisyenlerden yüz yüze eğitim açıklaması

Protesto nöbetlerinin 172'ncisini gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yeni başlayacak akademik yıl öncesi pandemi önlemlerine dikkat çekti. Akademisyenler, “Bugün hâlâ güz döneminde derslerin nasıl yapılacağını ne bizler biliyoruz, ne de öğrenciler biliyor. Bu yönetememe halinin sebep olduğu belirsizliği kabul edilemez buluyoruz” açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları, Bulu'nun istifasından sonra yardımcısı Naci İnci’nin atanmasıyla da devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 172'ncisini gerçekleştirdi. Rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını dönen akademisyenler, ardından haftalık basın açıklamalarını okudu.

“NE BİZ NE DE ÖĞRENCİLER BİLİYOR”

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni başlayacak akademik yıl ve yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulunan akademisyenler, hazırlıkların yetersiz olduğuna vurgu yaptıkları açıklamalarında, “Bugün hâlâ güz döneminde derslerin nasıl yapılacağını ne bizler biliyoruz, ne de öğrenciler biliyor. Bu yönetememe halinin sebep olduğu belirsizliği kabul edilemez buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÖREVİNE SON VERİLEN AKADEMİSYENLERİ HATIRLATTILAR

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan yönetimin uzun yıllar ders veren Seda Binbaşıgil, Can Candan, Feyzi Erçin'in dersleri kapattığını hatırlatan akademisyenler, “Her biri deneyim ve birikimleriyle alanında itibar sahibi, sayılı isimlerden olan hocalarımızın, üniversitemize ilişkilerinin kesilmesi hiçbir gerekçeyle kabul edilemez” diyerek göreve iade taleplerinde bulundu.

REKTÖRÜ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Melih Bulu'dan sonra atanarak göreve gelen Naci İnci için akademisyenlerin yüzde 95'inin ret oyu verdiğini hatırlatan akademisyenler, “Atanmış rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz. Türkiye'de demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” açıklaması yaptı.