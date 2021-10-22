Boğaziçili öğrenciler gözaltına alındı

Aylardır öğrenci ve akademisyen protestolarının devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde akşam saatlerinde yeni bir polis müdahalesi geldi. Polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin önce rektör Melih Bulu ardından da Prof. Dr. Naci İnci’nin “kayyum” yöntemiyle atanmasına karşı aylardır sürdürdüğü protestolarında bugün gergin anlar yaşandı. Üniversite öğrencilerinin, rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı'na öğle saatlerinde özel güvenlik birimleri izin vermedi.

KAMPÜSE ÇEVİK KUVVET GİRDİ

Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bu sırada çadırın yırtıldığı ve güvenlik görevlileri tarafından çadıra el konulduğu belirtildi. Yaşanan arbedenin ardından Çevik Kuvvet ekiplerinin de kampüs içine girdiği ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Rektörlük binası önünde oturarak eylemlerini sürdüren öğrencilere akşam saatlerinde polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

“ÇADIRI KALDIRDIK AMA POLİS OKULU TERK ETMEDİ”

Polisin çok sayıda öğrenciyi gözaltına almasının ardından öğrenciler okulun kampüsünde bir basın açıklaması okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Çadırımızı kurmamız engellendi ve el konuldu. Bu sırada 3 otobüs dolusu çevik kuvvet Güney Kampüs'e giriş yaptı. Bizi ablukaya alan polis, çadırı kaldırmamız karşılığında okulu terk edeceğini söyledi.

* Biz öğrenciler olarak çadırı kaldırdık ancak polis okulu terk etmedi. Aksine okul içindeki polis mevcudiyeti artarak devam etti. Bunun üzerine, polisin okulu terk etmesi talebiyle oturma eylemine başladık.

* Ve saat 18.00'da Güney Kapısı'nda yapacağımız basın açıklamasının ardından dağılacağımızı, daha sonra tekrar bir araya geleceğimizi duyurduk.

“DARP VE ŞİDDETLE BİR GRUP ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI”

* Ancak özel güvenlik ve Çevik Kuvvet birimleri kayyumluk önüne ve etrafına konuşlanarak bizleri abluka altına aldı. Ardından hiçbir uyarı, açıklama yapmaksızın, hiçbir ‘dağılın' ihtarı yapmaksızın darp ve şiddetle, sayısını bilmediğimiz bir grup arkadaşımızı gözaltına aldı. Bizler de Çevik Kuvvet birimleri tarafından okulun dört bir tarafına sürüldük.

“TERÖRİST DEĞİLİZ”

* Direnişimizi kırmak üzere bizleri hapseden, gözaltına alan hukukunuzu tanımıyoruz. Baskıyla, şiddetle bizi korkutarak sindiremeyeceğinizi, zira taleplerimizin meşru ve itirazlarımızın haklı olduğunu çok iyi biliyoruz.

* Mücadelemizi kriminalize etmeye, bizi yalnızlaştırmaya çalışan kayyum Naci İnci'nin yalanlarının aksine bir avuç terörist değiliz. Haklarını bilip, bunlar için mücadele eden binlerce öğrenciyiz.

İSTİFA ÇAĞRISI

* Tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Naci İnci ve bütün kayyumlar derhal istifa etsin. Okullarımızı açık hava hapishanesine çeviren polis mevcudiyeti, üniversitelerdeki polis ablukası derhal son bulsun.