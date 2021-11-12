Boğaziçili öğrenciler: Kadınlar katledilene kadar uygulanmayan yasa tedbirleri öğrencilere karşı alınıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenler rektör protestolarını sürdürdü. 14 öğrenciye rektör tarafından 6284 sayılı kanunla tedbir kararı alınmasına tepki gösteren öğrenciler, "Kadınların katilleri için işlem yapmayan devlet, öğrencilere 6284 tedbirleriyle hapisle korkutuyor" açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerinin 210'uncsunu gerçekleştirdi. Rektörlük binasına cübbeleriyle sırtını dönen akademisyenler, ardından basın açıklaması okudu. Akademisyenlerin eylemine destek veren öğrenciler ise 14 öğrenciye rektör Naci İnci tarafından alınan tedbir kararına tepki gösterdikleri pankart açtı. Pankartta “Katledilen kadınlar isyanımızdır. 6284 senin mi sandın” ifadeleri yer aldı.

“KADINLARIN KATLEDİLENE KADAR UYGULANMAYAN YASA TEDBİRLERİ ÖĞRENCİLERE KARŞI ALINIYOR”

Öğrencilerin açıklamasında, “Kadınlar katledilene kadar uygulanmayan 6284 tedbirleri kayyum Naci İnci için saatler içinde öğrencilere karşı alındı. Kadınların katilleri için işlem yapmayan devlet, öğrencilere 6284 tedbirleriyle hapisle korkutuyor. Biz bu kararları tanımıyoruz. Bu hukuk bizim değil, bizi katletmek isteyenlerin hukuku. Biz bu kararları kabul etmiyoruz. 6284 tedbirlerini kadınlar için değil kayyumlar için alan kim varsa, katledilen kadınların kanı sizlerin elinde” denildi.

BOĞAZİÇİ'NDE YAPILAŞMAYA İTİRAZ

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri okudukları basın açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yeni sit alanı derecelendirmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili akademisyenlerin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

* Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yapılaşma yolunu açma, alanın eşsiz doğal ve tarihi dokusuna geri dönülmez zararlar verme tehlikesi taşıyan bu girişim karşısında, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na itirazda bulunduk.

* 8.11. 2021 tarihinde de bir grup Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni ve mezunu olarak İstanbul İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtık.

* 158 senedir bir kampüs alanı niteliğinde olup sadece eğitim hizmetine vakfedilmiş Güney Kampüs’ün, içindeki tarihi ve kültürel değerler ile birlikte muhafazasında, yüksek kamu yaran olduğunu düşünüyoruz.

* Hem eğitim tarihimizin hem de İstanbul’un doğal ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan bu kampüsü talan ve yapılaşmadan korumak için tüm imkanlarımızla mücadeleye devam edeceğiz.

“MEZUNLARA ENGEL GETİRİLDİ”

Mezunlar Derneği'ne rektörlük tarafından engel getirildiğini açıklayan akademisyenler, “Bu hafta Mezunlar Derneği’nden kampüsümüze erişimi engellemek için çekilen demir teller bunun açık bir ifadesidir. Mezunlarmın üniversitelerine olan bağlılığı her köklü üniversitenin gurur duyup teşvik edeceği bir değerken, rektörlük tarafından bir tehdit olarak algılanmakta. Bu aynı zamanda tüm bileşenlerden güvensizlik oyu almış bir idarenin yönetebilmek için güvenlikçi uygulamalar dışında elinde hiçbir aracın kalmadığınm bir göstergesi” dedi.

“ÖĞRENCİLER TECRİT İLE CEZALANDIRILIYOR”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutukluluğuna da değinen akademisyenler, şu açıklamalarda bulundu:

* Bu hafta Naci İnci’nin şikâyeti üzerine özgürlükleri ellerinden alınan öğrencilerimiz Berke Gök ve Perit Özen cezaevinde birinci aylarını doldurdular. Berke ve Perit, içinde masa ve sandalyesi bile bulunmayan tek kişilik hücrelerde yargılama sonlanmadan tecrit ile cezalandırılıyorlar.

* Öğrencilerimizin dünyayla bağları koparılıyor, eğitim hakları ellerinden alınıyor ve insan hakları ihlal ediliyor. Bu insafsız uygulamanın tek sorumlusunun gayrimeşru rektörlük olduğunu biliyoruz.

* Tüm Boğaziçi öğrencilerine gözdağı vermek amacıyla rehin tutulan öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Öğrencilerimize yönelik tüm soruşturma ve davalara son verilmesini istiyoruz.

Eylemden fotoğraflar Boğaziçi öğrencisi Ali Aktaş tarafından çekildi.