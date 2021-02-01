Boğaziçili öğrencilerin kampüs dışına çıkması engellendi: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestoları devam ediyor. Öğrenciler, saat 17.00'da üniversitenin Güney Kapı'sında basın açıklaması yapmak istedi. Ancak öğrencilerin üniversiteden dışarı çıkması ve dışarıdan gelenlerin bu öğrencilerle buluşması engellendi.

ÖĞRENCİLER REKTÖRLÜK BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Okuldan çıkmasına izin verilmeyen öğrenciler, rektörlük binası önünde toplandı. “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” sloganları attı.

“KAYYUMA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Öte yandan Etiler'de toplanan öğrencilere ise polisin müdahale ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu belirtildi. ‘Boğaziçi Dayanışması' tarafından yapılan açıklamada, “(Gözaltı) Tam sayı bilinmemekle beraber abluka sürüyor. Ne birliğimize ne dayanışmamıza gücünüz yeter. Kayyuma geçit vermeyeceğiz” denildi.

ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Kampüs dışındaki öğrenciler Güney Kapısı’ndan üniversite içerisine giriş yapamazken polis ablukasına alınan üniversitenin karşısındaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildiği cep telefonu kameralarına yansıdı.

VALİLİKTEN YASAK

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde yazılı bir açıklama ile Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde pandemi gerekçesiyle gösteri yasağı bulunduğu hatırlatması yapmıştı.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Boğaziçi önündeki olaylarla ilgili 2 kişi tutuklandı