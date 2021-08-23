Boğaziçililer, AKP ilçe başkanlığı önünde açıklama yaptı: 8 öğrenci gözaltına alındı

Bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin üniversitelerine rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı binası önünde bir basın açıklaması okudu. Boğaziçi Dayanışması isimli sosyal medya hesabı, açıklamayı okuyan 8 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

Batuhan SERİM

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Boğaziçili akademisyenler ve öğrencilerin, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversitelerine rektör olarak atanmasını protesto etmek için sabah gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından bir grup öğrenci, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı binası önünde bir basın açıklaması okudu.

“KAYYUMLAR GİDECEK, BİZ KALACAĞIZ” SLOGANI ATILDI

Öğrenciler, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganları da attı.

“8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Boğaziçi Dayanışması isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, basın açıklamasını okuyan 8 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.