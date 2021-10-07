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Boğaziçi’nde gözaltına alınan 14 öğrenciden 10’u serbest

Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemde gözaltına alınan 14 öğrenciden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 öğrenci ise savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edilecek.

Fahrettin ÖZTÜRK
Yayınlanma: 21:35 - 07 Ekim 2021 Güncellenme:
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Bugün, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısı önünde, arkadaşları hakkında verilen tutuklama kararını protesto etmek için toplanmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaştı. 14 öğrenci ise gözaltına alındı.

10 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyete götürülen 14 öğrenciden 10’u, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 öğrencinin ise, savcılığa ifade vermek için, yarın İstanbul Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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