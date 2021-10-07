Boğaziçi’nde gözaltına alınan 14 öğrenciden 10’u serbest
Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemde gözaltına alınan 14 öğrenciden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 öğrenci ise savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edilecek.
Bugün, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısı önünde, arkadaşları hakkında verilen tutuklama kararını protesto etmek için toplanmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaştı. 14 öğrenci ise gözaltına alındı.
10 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI
Emniyete götürülen 14 öğrenciden 10’u, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 öğrencinin ise, savcılığa ifade vermek için, yarın İstanbul Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.