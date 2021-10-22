Boğaziçi’nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi: Arbede yaşandı, kampüse çevik kuvvet girdi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı’na özel güvenlik birimleri izin vermedi. Arbede çıktı. Çevik Kuvvet ekipleri kampüsün içine girdi. Çadır yırtıldı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin aylardır sürdürdüğü protestolarında bugün gergin anlar yaşandı. Üniversite öğrencilerinin, rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı'na özel güvenlik birimleri izin vermedi.
KAMPÜSE ÇEVİK KUVVET GİRDİ
Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bu sırada çadırın yırtıldığı ve güvenlik görevlileri tarafından çadıra el konulduğu belirtildi. Yaşanan arbedenin ardından Çevik Kuvvet ekiplerinin de kampüs içine girdiği ifade edildi. O anlar Boğaziçi TV tarafından sosyal medyada paylaşıldı.