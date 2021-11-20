Boji suçlanmıştı, gerçek ortaya çıktı

Toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul’u gezen ve İBB’nin sahiplendiği Boji’nin tramvaya pislediği iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Tramvaydaki güvenlik kamerası görüntüleri, olayın failinin bir vatandaş olduğunu ortaya çıkardı.

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Sosyal medyada, “İstanbul'u gezen köpek” olarak ünlü olan Boji ile ilgili tepki çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Boji’nin bir tramvaya pislediğini iddia ederek koltuğun görüntüsünü paylaştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, pisliği bir vatandaşın cebinden çıkararak koltuğa bırakıp gittiğini ortaya çıkardı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, güvenlik kamerası görüntüsünü “Boji'nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin” notu ile paylaştı.

“SUÇU BANA ATMIŞSIN, KÖTÜSÜN”

Ongun dün gece de “Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz” diyerek Boji adına açılan sosyal medya hesabından yapılan “Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul’u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın. Kötüsün” notunu paylaşmıştı.

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