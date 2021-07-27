Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan eleştirilere yanıt

Türkiye'ye son günlerde akın akın Afganistan'dan göçmen gelmesi üzerine, Bolu'da yaşayan yabancı uyrukların su ve katı atık ücretlerini 10 kata kadar arttıracağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan eleştirileri anlamadığını söyledi.

Evinde Afganlı birini çalıştırdığı iddialarına da cevap veren Özcan, “ 12 yıldır bir Türk ile evli Türk vatandaşı olmuş bir kadın 3 ay kadar yardımcı olarak geldi. Kendisinin de sigortasını yaptırım” diye konuştum.

“TÜRKİYE GÖÇMEN ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ”

Türkiye'ye Afganistan'dan son dönemlerde göçmen akını olduğunu söyleyen Özcan, “Ben bunları seçimlerden önce de söyledim. Ben bunların Bolu'dan gitmesini istiyorum. Türkiye göçmen çöplüğü haline geldi. Halkın sözcülüğünü yapıyorum. Seçildikten sonra 4 kez anket yaptırdım yüzde 85 göçmenlerin gitmesini istiyor. Bu olay amacının dışına çıktı. Bu misafirlik çok uzadı. Bayramda ülkelerine bayramlaşmaya gidenler orada günlerce kalıp geri dönenler göçmen olamaz. Ben sözlerimin arkasındayım. Bana inanmıyorsanız referandum yapın. Gerçeği herkesi görsün. Asla geri adım atmam bundan sonrada yapmam gerekeni yaparım” ifadelerini kullandı.

“PARTİMDEN BİR UYARI ALMADIM”

Başkan Özcan, bu konuda partisinden ikaz veya uyarı almadığını ileri sürerek, “Türkiye ekonomisine dengesizlik yaratıyorlar. Ayak uyduramıyorlar. Üretmiyorlar. Benim askerim şehit olacak Elbab'ta, onlar burada oturacaklar gelip geçenlere bakacaklar. Bu sorunu da ben yarattım. Partimden bu konuda bir tepki veya uyarı almadım. Alsam da tavrım değişmeyecek. Partim bu konuda benim tavrımı biliyor” dedi.