Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan hükümete sığınmacı çağrısı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hükümete sığınmacı çağrısında bulunarak, "Sığınmacılar kendiliğinden dönmeyecek...Ya söylediğiniz gibi 'Emevi Cami’sinde namaz öncesi Esad’ı devirin' ya da paşa paşa Esad’la masaya oturup sığınmacıları nasıl gönderirizi konuşun" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Irak ve İranlı mültecilere dikkat çeken Özcan, hükümete çağrıda bulundu. Özcan şu ifadeleri kullandı;

*Bolu'da yaşayan sığınmacıların %70 i Iraklı. Türkiye'de 1 milyon Iraklı,500 bin Iranlı sığınmacı var. Hadi Suriye tartışılır da,İran ve Irak'ta da mı savaş var?

*Hükümete çağrım var… Sığınmacılar kendiliğinden dönmeyecek…Ya söylediğiniz gibi ‘Emevi Cami'sinde namaz öncesi Esad'ı devirin’… Ya da paşa paşa Esad'la masaya oturup sığınmacıları nasıl gönderirizi konuşun… 40 milyar dolar harcadık, 40 daha harcarız demekle sorun çözülmüyor.

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