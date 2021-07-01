Borç batağındaki AKP’li belediyeden milyonluk ihale

Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelge ile kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulmaya başladığı bugünlerde Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü dikkat çeken bir ihale sözleşmesi imzaladı.

Belediye, 4 Haziran günü bitki ve peyzaj malzemeleri almak için ihaleye çıktı ve yaklaşık maliyet 19 milyon 486 bin TL olarak belirledi. İhaleye 2 teklif sunuldu, 16 milyon 547 bin liralık teklifin sahibi Durusu Fidancılık ihaleyi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 21 Haziran'da 6 aylık sözleşme imzalandı. İhale kapsamında ilçe genelinde kullanılmak üzere 400 bin adet lale soğanı, 150 bin adet sümbül soğanı, 150 bin adet nergis soğanı alınacak.

Teknik şartnameye göre alınacak malzemeler arasında ağaç, çalı, saksıda iç mekan bitkileri, 148 bin 500 begonya, 78 bin 750 adet kadife çiçeği, 40 bin 500 adet yıldız çiçeği, 49 bin 500 adet ateş çiçeği, 56 bin 250 adet ipek çiçeği, 36 bin adet petunya, 2 bin 500 adet sardunya, toplam 255 bin 600 adet menekşe, 74 bin 800 adet çuha, 76 bin 500 adet papatya, 2 bin 500 adet sıklamen, hazır rulo çim, gübre, çim tohumu, zirai ilaç, dekoratif saksı da bulunuyor.



“BELEDİYE LALE DEVRİ'NDE”

Başakşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Beyzade Kayabaşı, belediyenin borç batağı içindeyken 16.5 milyon liralık bitki ihalesi düzenlemesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz mart ayında 127 milyon lira borçlanmak üzere belediye başkanına AKP'lilerin oyları ile yetki verildiğini anımsatan Kayabaşı, uzun vadeli 354 milyon, kısa vadeli 780 milyon TL olmak üzere belediyenin güncel borcunun toplam 1 milyar 134 milyon olduğunu vurguladı.

Kayabaşı geçtiğimiz yıl 620 milyon TL olan 2020 yılı bütçesinin yetmediğini ve 500 milyon TL'lik ek bütçe yapıldığını hatırlatarak “Olimpiyat Stadı bölgesinde kamulaştırma yapmak için ek bütçe yapıldığını söylemişlerdi. Ancak o bütçenin bir kısmı müdürlüklere aktarıldı, kamulaştırma için kullanılmadı” dedi. 2021 bütçesinin 786 milyon lira olduğunu aktaran Kayabaşı “Temmuz ayında da meclise yine ek bütçe talebi ile gelecekler. Borç batağındaki belediyenin 16.5 milyon liralık çiçek ihalesi düzenlemesi ‘Lale Devri'ni hatırlatıyor” dedi. Yaşanan ekonomik krize dikkat çeken Kayabaşı, “Belediyemiz, bu ağır ekonomik koşullara rağmen lüksten ve şatafattan vazgeçmiyor. Vakıf üniversitelerinin bahçelerini düzenlemek için milyonlarca lira verip lale alıyor” dedi. Kayabaşı, söz konusu firmanın belediyeden daha önce de benzer ihaleler aldığını ve fahiş fiyata belediyeye fidan sattığı iddiasının gündeme geldiğini hatırlattı.