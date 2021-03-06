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Borçlanma yetkisi İmamoğlu’na yok ama Göksu’ya var

İBB Başkanı İmamoğlu’nun borçlanma talebi İBB Meclisi’nin AKP’li üyelerince reddedilirken, Esenler Belediyesi’nin 12 milyon TL kredi kullanılabilmesi için Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya yetki verilmesi istendi.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 01:05, 06/03/2021
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Borçlanma yetkisi İmamoğlu’na yok ama Göksu’ya var

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma talebi İBB Meclisi'nin AKP'li üyelerince reddedilirken, bir borçlanma talebi de AKP'li belediyeden geldi.

Ekrem İmamoğlu'

Esenler Belediye Meclisi'nin mart ayı oturumlarında, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün borçlanma teklifi görüşüldü. Teklifte, Esenler Belediyesi'nin 12 milyon TL kredi kullanılabilmesi için Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya yetki verilmesi istendi.

Tevfik Göksu

CHP: İNTİKAMCI DEĞİLİZ

İBB Meclisi'nde AKP Grup Başkanvekili olan Göksu'nun teklifiyle ilgili konuşan CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, “Halka ulaştırılan hizmetler Esenler Belediyesi için ne kadar önemli ise İBB için de aynı öneme sahiptir. İBB'nin borçlanma tekliflerinde kılı kırk yararcasına tepkide bulunanlar, borçlanmaya set çekenler, onay vermeyenler maalesef önümüze borçlanma teklifi ile gelmektedirler. Biz İBB Meclisi'nin AKP'li üyeleri gibi engelleyici, intikamcı, zorlayıcı tutum ve davranışlar sergilemeyeceğiz” dedi. Göksu'nun talebi mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Yayınlanma Tarihi:05:30,