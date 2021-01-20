Borcu nedeniyle elektriği kesilen AKP’li belediyeden misilleme iddiası

Adıyaman'ın CHP'li Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, AKP'li Besni Belediyesi'nin 3 bin 600 TL elektrik borcunu ödememesi sonucunda AKEDAŞ isimli elektrik şirketinin belediyenin elektriklerini kestiğini belirtti.

AKP'li belediyenin ise karşılık olarak elektrik şirketinin önünde kazı çalışması yaparak şirketin çalışmalarını engellediğini iddia etti.

AKP'li Belediyeye tepki gösteren Acar, ”Madem belediyenin parası yok 3 milyon lira değerindeki arsayı ne diye Hayrat derneğine peşkeş çekiyorsunuz? Buradan anlaşılıyor ki; davul başkanın boynunda ancak çomak başkasın elinde” dedi.

“ELEKTRİKLER KESİLDİKTEN SONRA BELEDİYE ARAÇLARI BİNA ÖNÜNE DİZİLDİ”

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti:

*41 proje her yıl 10 milyon TL ekstra ödenek çıkaracağız, diyerek milleti kandırıp oylarını aldılar geldiğimiz nokta. Elektrik borcunu ödemediği içini Belediye hizmet binasının elektriği kesildi.

*Yaklaşık 3 bin 600 TL elektrik borcu olan AK Partili Besni Belediyesi borcunu ödemediği için bugün sabah saatlerinde belediye hizmet binasının elektriği kesildi belediye başkanı misilleme olarak sabah saatlerinde AKEDAŞ İlçe binasının önünü kazarak ve belediye araçlarını AKEDAŞ'ın önüne dizerek AKEDAŞ'ın çalışmalarını durdurmak istedi.

*Madem belediyenin parası yok 3 milyon lira değerindeki arsayı ne diye Hayrat derneğine peşkeş çekiyorsunuz? Buradan anlaşılıyor ki; davul başkanın boynunda ancak çomak başkasın elinde. Besni'ye ve Besnililere bu yaptıklarınız reva mı? Kadim şehrin değerli halkı bu yaptıklarınızın hesabını sandıkta soracaktır inşallah.

BEDELSİZ ARSA TAHSİSİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP'li Besni Belediyesi, 2020 yılı Aralık ayı meclis toplantısında belediyeye ait 3 milyon TL değerindeki bin 500 metrekarelik arsayı Nur Cemaatine yakın olduğu belirtilen Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne bedelsiz tahsis etmesiyle de gündeme gelmiş yaşanan bu duruma CHP'liler sert tepki göstermişti.

İddialarla ilgili telefonla aradığınız Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre telefonlarımıza cevap vermedi.

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