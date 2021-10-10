Boşaltılan binalar hırsızların hedefi oldu: Ne var ne yok her şeyi çaldılar

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında mülk sahibi ve kiracıların Danıştay'a açtığı davanın sonucunu beklemeden Hanlar Bölgesi'ndeki konut ve iş yerlerinin yıkımına başladı. Boşaltılan bina ve iş yerleri ise hırsızların hedefi oldu.

Halil ATAŞ

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AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, mülk sahiplerinin Danıştay’a açtıkları davanın sonucunu beklemeden Tarihi Hanlar Bölgesi’nde tahliye ve yıkım işlerine devam ediyor. Boşaltılan konut ve iş yerleri ise hırsızların hedefi oldu.

PARA EDECEK NE VARSA ÇALMIŞLAR

Hanlar Bölgesi’ndeki boşalttığı apartmana giden Şebnem Güven, binada kapıların kırılarak elektrik ve su sayaçları, musluklar, duşa kabin gibi para edecek daha birçok eşyanın çalınmış olduğunu gördü. Evini 20 gün önce boşalttığını belirten Güven, “Hırsızlar ne var ne yok her şeyi çalmış. Danıştay’a açtığımız dava ise halen sonuçlanmadı. Mağdur edildik” ifadelerini kullandı.

BÖLGE ESNAFI RANT PROJESİ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Tarihi bölgedeki esnaf, proje ile ilgili daha öncede ciddi iddialarda bulunmuştu. Bölge esnafı, “Buradaki amaç tarihi dokuyu ortaya çıkarmak değil. Burasını ticaret alanına çevirmek istiyorlar. AVM’den bu tarafa doğru yeraltında 4 kat gelerek, iki kat otopark, iki kat alışveriş merkezi. Üst katta da bir kat önden, iki katta arkadan kot farkından dolayı ticaret alanı yapmak istiyorlar. Biz itiraz edip mahkemeleri kazandıkça hep yeni yollar denediler. En sonunda Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile acil kamulaştırma kararı çıkardı. Buna da itiraz etme hakkımız var. Bunu da kazanacağız. Tek korkumuz buraları için çürük raporu almaları. O zaman yıkımı gerçekleştirebilir” açıklamasında bulunmuşlardı.

CUMHURBAŞKANI İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararını 25 Nisan’da imzalamış ve karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kararın ardından bölge esnafı da Danıştay’a dava açmıştı. Dava henüz sonuçlanmazken, söz konusu proje alanında 500'e yakın hak sahibi bulunuyor.