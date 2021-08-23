Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın ölüm yolculuğunu anlattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını ve kaçırıldığını anlatan Fatma Yasak yaşadıklarını anlattı.

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Olay, geçen cuma günü akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi. İki sene önce sosyal medya üzerinden tanışan Fatma Yasak (27) ve Alper Tasalı (21) kısa süre sonra evlenme kararı aldı. Ailelerin tanışması üzerine evlenen genç çift, bir süre sonra kavga etmeye başladılar. Eşinden gördüğü şiddete dayanamayan Fatma Yasak kocasının evinden kaçarak babasının evinde kalmaya başladı. Daha sonra kendini affettireceğini söyleyen Tasalı, Fatma'yı ikna ederek evine getirdi.

Olayın üzerinden biraz zaman geçmesinin ardından tekrar şiddet gören Fatma tekrar babasının evine gelerek kocasına boşanma davası açtı. Olayı duyup çok sinirlenen Koca iş dönüşünde babasının evine giden eşi Fatma'yı otobüsten indiği esnada arabayla önünü keserek darp edip kaçırdı.

YOLDA GİDERKEN KAÇIRILDI

Yolda giderken Polis KADES’i arayıp iş görüşmesi yapar gibi konuşan kadın eşini bir şekilde ikna edip ölümden kurtuldu. Eve döndüğünde hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan eşi Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alına alınan Alper Tasalı'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Fatma Yasak, şunları söyledi:

– Evden çıktım iş görüşmesi için bir yer ile anlaşmıştım. Oraya doğru gidiyordum. Durağa vardığında yürümem gerekiyordu. Tam karşıya geçerken bir araba durdu bir anda önümde. İçinden o çıktı. Bir el ateş ederek “Arabaya bin” dedi. Birine zarar gelecek ya bana gelecek arabaya bindim tam binerken, Allah'tan telefonla üç KADES'E bastım. Bastıktan sonra yola devam etmeye başladık. “Boş bir tarla bulup ikimizin de kafasına sıkacağım” dedi.

POLİSE ŞİFRELİ MESAJ

– Polis aradı. Açmak zorundayım daha sonrasında aklıma iş görüşmesi geldi. Açtım “İyi günler” dedim. “KADES'ten çağrınız geldi, doğru mu” dedi. “Evet. Ben iş görüşmesine gelemiyorum ama Silivri'ye doğru gitmek zorundayım acil bir işim çıktı” dedim. “Burası emniyet ama biliyorsunuz değil mi?” dediler. “Evet biliyorum. Doğru kişiyi aradınız. Sizinle görüşmüştük. Ama gelemiyorum anladınız mı değil mi?” dedim. Bir-iki dakika sonra anladılar. “WhatsApp‘tan konum atabilir misiniz?” dedi. Ben de hemen yolladım.

– Huyuna gitmeye başladım. Yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra benzin istasyonunda durduk. “Yanlış bir hareketinde vururum” dedi. “Akıllı bir hareket yapalım, Silahı, mermileri ver bana. Ufak çanta yapalım daha sonra gidelim, kimse bizi bulamasın” dedim. İkna ettim. Annemin evine geldik, polisi aradım, geldiler. Onu aldılar.