Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı

İzmit'te, Aynur Ç. (50) boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç. tarafından çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklandı. Ağır yaralanan Aynur Ç. tedavi altına alınırken, kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Suat Ç. gözaltına alındı.

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Olay saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park içerisindeki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Ç.nin yanına boşanma aşamasındaki eşi Suat Ç. geldi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Mutfakta yaşanan tartışma sırasında Suat Ç., eline geçirdiği bıçakla Aynur Ç.yi yaraladı. Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Aynur Ç.nin çığlıklarını duyan kafe çalışanları, Suat Ç.yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Aynur Ç., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Suat Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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