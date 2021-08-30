Böyle düğün görülmedi! Damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

Van’da gerçekleştirilen aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin düğününe binlerce kişi katıldı.

120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİLDİ

Yapılan kır düğününde 120 küçükbaş hayvanın kesildi. Düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası da katıldı.

TAKILAR DUDAK UÇUKLATTI

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, “Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Adnan Bayram ise “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarıma saygılar sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz her zaman bir bütün olsun ve daim olsun” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA BU KADAR KALABALIK

Toy büyüğü Şeyh Mahmut Yavuz da, ilk defa bu kadar kalabalık bir düğüne iştirak ettiğini ifade ederek, “Çok düğünlere gittim, çok düğünler gördüm ama bu kadar kalabalığını görmedim. Bu katılımlar her şeyi güzelleştiriyor. Özellikle birlik ve beraberliği. Bizim de doğuda özellikle birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ben bu çerçevede gelin ve damada her iki cihanda saadet diliyorum” dedi.

Binlerce kişinin bir arada halay çektiği düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti. İHA

İlginizi Çekebilir Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğünü iptal edildi